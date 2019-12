Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Liga a 4-a, etapa a 14-a, CIL Blaj a invins Olimpia Aiud, obținand a treia victorie consecutiva In penultima runda a turului Ligii a 4-a, CIL Blaj a trecut pe propriul teren de Olimpia Aiud, la limita, scor 1-0 (0-0). Formația din „Mica Roma” a repurtat a treia victorie consecutiva. Marcator:…

- LeBron James a reusit, marti, cea de-a treia tripla dubla consecutiva (categorie statistica de peste 10 unitati) din acest sezon pentru Los Angeles Lakers, care s-a impus in deplasare, cu 118-112, in fata lui Chicago Bulls, marti seara, intr-un meci din

- Echipa Boston Bruins a obtinut a sasea victorie consecutiva in Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL), invingand pe teren propriu, cu scorul de 6-4, formatia Pittsburgh Penguins, intr-o partida disputata luni seara.

- Belgianul Eli Iserbyt iși continua parcursul perfect in actuala editie a Campionatului Mondial de Ciclocros.Sportivul de 22 de ani a triumfat in cea de-a treia etapa consecutiv, de aceasta data in etapa desfasurata in capitala Elvetiei, orașul Berna.

- Echipa canadiana Edmonton Oilers a reusit, vineri seara, cea de-a 7-a victorie in opt partide disputate pana acum in Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL), mentinandu-si astfel suprematia in clasamentul Conferintei Vest. ''Petrolistii'' s-au impus…

- Pittsburgh Penguins, castigatoarea Cupei Stanley in 2017, a obtinut a treia victorie consecutiva din acest sezon al Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), dupa ce s-a impus duminica in deplasare, cu 7-2, in fata echipei Winnipeg Jets. Alte rezultate consemnate duminica:…

- Pittsburgh Penguins, castigatoarea Cupei Stanley in 2017, a obtinut a treia victorie consecutiva din acest sezon al Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), dupa ce s-a impus duminica in deplasare, cu 7-2, in fata echipei Winnipeg Jets.

- Boston Bruins, finalista din sezonul trecut in Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL) a obtinut a patra victorie din cinci meciuri in acest sezon, impunandu-se sambata pe teren propriu, cu 3-0, in fata lui New Jersey Devils.Intr-un alt meci, St.