Stiri pe aceeasi tema

- Scrimera romana Ana-Maria Popescu a declarat, luni, pe Aeroportul Henri Coanda, ca dupa castigarea Cupei Mondiala la spada de la Tallinn (Estonia), a ajuns prima favorita la calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, insa a subliniat faptul ca aceasta este departe de a se fi

- Danske Bank a anuntat ca afacerea sa din Estonia a intrat in lichidare, dupa ce la inceputul anului autoritatea de reglementare de la Tallinn (FSA) i-a cerut sa-si inchida subsidiara, aflata in centrul...

- Echipa feminina de handbal senioare a Romaniei se va afla luni seara in Coresi Shopping Resort pentru a se intalni cu fanii brașoveni. Fanii tricolorelor vor putea obține autografe și vor putea face fotografii, de la ora 20.00, la scena din Piata cu copaci. Suporterii uneia dintre cele mai iubite nationale,…

- Sezonul competitional 2019-2020 al Campionatului National de hochei pe gheata pentru seniori va debuta, vineri, cu sapte echipe la start. Cele sapte echipe sunt CSM Corona Brasov, campioana en titre, CSM Galati, SC Miercurea Ciuc, ACS Hockey Gheorgheni, CSA Steaua Bucuresti, ACS Sapientia U23 (fosta…

- Antrenorul portarilor din lotul Romaniei, Leontin Toader, a facut o analiza a celor trei goalkeeperi convocati pentru meciurile cu Spania si Malta, Ciprian Tatarusanu, Florin Nita si Ionut Radu, el precizand, conform frf.ro, ca toti trei sunt sportivi de valoare.“Vreau sa spun de la inceput…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a ratat, duminica, 1 septembrie, calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European, dupa ce a fost invinsa de campioana mondiala en-titre, Serbia, cu scorul de 3-0, in optimile competitiei, potrivit Mediafax.Scorul pe seturi a fost 25-20,…

- Pina pe 30 august, lotul sportiv al ISU Suceava participa la etapa naționala a Concursului serviciilor profesioniste pentru situații de urgența, de la Bacau. In competiție sint angrenate 13 echipaje reprezentative ale inspectoratelor județene pentru situații de urgența, calificate in finala. In acest…

- Ziarul Unirea FOTO: Turneu de tenis de camp in Cetatea Alba Carolina. Peste 80 de tineri participa la a VIII-a ediție a Cupei Rotary In acest weekend, la baza sportiva de tenis Pro Linca, din zona istorica a municipiului Alba Iulia, se desfașoara a VIII-a ediție a Cupei Rotary la tenis de camp, un turneu…