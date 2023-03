Stiri pe aceeasi tema

ACSH Gheorgheni a reusit prima sa victorie in finala Erste Liga la hochei pe gheata, 5-3 (1-2, 3-1, 1-0) cu FTC-Telekom, vineri, la Budapesta.Harghitenii au fost condusi cu 2-0, apoi au marcat de trei ori la rand, castigand cu 5-3, conform Agerpres.

Echipa spaniola FC Barcelona a invins duminica, in deplasare, formatia Athletic Bilbao, scor 1-0, intr-un meci din etapa a 25-a din La Liga, informeaza news.ro.FC Barcelona s-a impus prin golul lui Raphinha, din minutul 45+1 si ramane lider in clasament, cu 65 de puncte, cu 9 mai mult decat Real…

Echipa spaniola Valencia a invins sambata, pe teren propriu, echipa Osasuna, scor 1-0, si a iesit din zona retrogradarii, anunța news.ro.Valencia s-a impus prin golul marcat de Kluivert, in minutul 7, si a adunat 26 de puncte, urcand de pe locul 19 pe pozitia 16.

ACSH Gheorgheni a invins-o pe Corona Brasov cu scorul de 2-1 (0-0, 0-1, 1-0, 1-0), dupa prelungiri, duminica, pe propriul patinoar, in primul meci al semifinalei Erste Liga la hochei pe gheata, informeaza Agerpres.

ACSH Gheorgheni s-a calificat in semifinalele Erste Liga la hochei pe gheata, dupa ce a dispus cu 4-0 la general de Dunaujvarosi Acelbikak, informeaza Agerpres.

Sport Club Miercurea Ciuc a fost invinsa de FTC-Telekom cu scorul de 3-1 (1-0, 0-0, 2-1), sambata, la Budapesta, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata.

Corona Brasov a intrecut-o pe ACSH Gheorgheni cu scorul de 2-1 (0-0, 1-1, 0-0, 1-0), dupa prelungiri, miercuri, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, intr-un meci care a contat atat pentru Campionatul National de hochei pe gheata, cat si pentru Erste Liga.

- Slovenul Luka Doncic, vedeta echipei Dallas Mavericks, a scris o noua pagina in cartea recordurilor din liga profesionista nord-americana (NBA), reusind o tripla dubla (categorie statistica de peste zece unitati) si 60 de puncte in meciul castigat cu 126-121 in fata lui New York Knicks, marti pe…