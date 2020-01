Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de hochei pe gheața Corona Wolves Brașov, a intalnit, aseara, in Erste Liga, la Patinoarul Olimpic, pe SC Miercurea Ciuc. „Lupii„ s-au impus cu 5-2, pe reprize 0-1, 4-1, 1-0. Prima repriza a fost caștigata de catre oaspeți, care au reușit sa marcheze in minutul 02’53” singurul gol al reprizei.…

- In primul meci al anului 2020 „lupii” au invins, aseara, intr-un meci cu multe goluri, formația maghiara Fehervar Titanok. Scor final: 11-3 (3-0, 4-1, 4-2), iar pentru echipa noastra au marcat urmatorii jucatori: – in minutul 04’21” – Daniel Tranca (asistat de Peter Balazs și Levente Zsok);– in minutul…

- Corona Brasov a urcat pe podiumul competitiei regionale de hochei pe gheata Erste Liga, dupa ce a invins formatia Schiller-Vasas HC cu scorul de 7-2 (1-2, 5-0, 1-0), sambata, pe Patinoarul Olimpic din Brasov. Oaspetii au condus cu 1-0 si 2-1 prin golurile marcate de Zsolt Szalma si Martin Zoltan…

- Corona Wolves Brașov a pierdut clar, aseara, la Budapesta, derbyul pentru locul doi din Erste Liga, la hochei pe gheața. Formația brașoveana a fost invinsa, categoric, cu 0-4, pe reprize 0-2, 0-2, 0-0, de Ferencvaros. Asta dupa ce cu o zi inainte, Brașovul invinsese cu 9-1 pe Ujpest, tot la Budapesta.…

- Echipa brașoveana a practicat, in aceasta seara, un hochei foarte bun și a reușit sa invinga, acasa, pe DEAC, cu scorul de 4-3, rezultat care ne menține pe locul 3 al Erste Liga, cu 40 de puncte dupa 20 de meciuri. Dupa 10 minute și 13 secunde scorul era deja 3-0 in favoarea „lupilor” prin reușitele…

- Intr-un meci contand pentru campionatul național, Corona Wolves Brașov, deși a avut cinci jucatori importanți indisponibili din cauza accidentarilor, a reușit sa invinga echipa CSM Galați, cu scorul de 3-2 (la „shoot-out”). Dupa ce oaspeții au deschis scorul in a doua repriza, „lupii” au reușit sa intoarca…

- Corona Brasov a invins-o pe Hokiklub Budapesta cu scorul de 6-3 (2-0, 0-2, 4-1), sambata, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Nelson Armstrong (doua), Balazs Peter, Pavlo Borisenko, Daniel Tranca si Cody Fowlie au marcat golurile campioanei…

- Dupa ce ieri a pierdut cu 1-7 in fața „gazdelor’ de la Donbass Donetsk (singurul gol al „lupilor” fiind marcat de catre Logan Stephenson), astazi, Corona Wolves Brașov a reușit sa caștige ultimul meci din grupa, in fața campioanei Serbiei: Crvena Zvezda. „Lupii” au reușit sa caștige cu scorul de 7-4…