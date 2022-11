Hochei | Cele trei echipe româneşti au obţinut victorii sâmbătă în Erste Liga Toate cele trei echipe romanesti au obtinut victorii sambata in Erste Liga la hochei pe gheata, in meciurile jucate pe propriile patinoare, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Hochei | Cele trei echipe romanesti au obtinut… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Hochei | Cele treiau

Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele trei echipe romanesti din Erste Liga la hochei pe gheata au castigat meciurile jucate vineri seara pe propriile patinoare, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Corona Brasov a invins-o pe ACSH Gheorgheni cu scorul de 3-2 (1-1, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0), dupa suturile de departajare, duminica, in deplasare, intr-un meci care a contat atat pentru Campionatul National de hochei pe gheata, cat si pentru Erste Liga, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- ACSH Gheorgheni a castigat derby-ul judetului Harghita cu SC Miercurea Ciuc, cu scorul de 5-2 (2-0, 2-1, 1-1), duminica, pe propriul patinoar, intr-un meci care a contat atat pentru Campionatul National de hochei pe gheata, cat si pentru Erste Liga, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- RC Barlad si CS Navodari au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a sasea a fazei play-out a Ligii Nationale de rugby. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- ACSH Gheorgheni a castigat in deplasare in Erste Liga la hochei pe gheata, marti seara, in timp ce Sport Club Miercurea Ciuc si Corona Brasov au pierdut, dar au obtinut fiecare cate un punct anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Corona Brasov a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 2-0 (0-0, 1-0, 1-0), joi, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- ACSH Gheorgheni a reusit a patra sa victorie consecutiva in Erste Liga la hochei pe gheata, toate in deplasare, 10-1 (4-0, 4-1, 2-0) cu Fehervar Hoki Akademia (FEHA19). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- ACSH Gheorgheni si Corona Brasov au obtinut victorii in deplasare, duminica, in Erste Liga la hochei pe gheata, in timp ce SC Miercurea Ciuc a pierdut din nou. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …