HOCHEI: Alți patru jucători semnează pentru Corona Brașov Discuțiile cu portarul Zoltan Toke, atacantul Albert Zagidullin, atacantul Matyas Kovacs și fundașul Owen Williams s-au concretizat prin semnarea unor noi contracte, pentru sezonul 2022-2023! Zoltan Toke are 27 de ani și este portarul Coronei din anul 2015. A aparat la numeroase competiții internaționale poarta Romaniei, inclusiv la recent incheiatul Campionat Mondial. In ultimul sezon a jucat 19 meciuri in campionatul național și 29 in Erste Liga. Albert Zagidullin este atacantul de 32 de ani al Coronei, care s-a alaturat echipei de la poalele Tampei inca din sezonul 2019-2020.

