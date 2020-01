Stiri pe aceeasi tema

- SC Miercurea Ciuc si Corona Brasov au incheiat, joi, pe podium, prima faza a competitiei regionale de hochei pe gheata Erste Liga. Sport Club Miercurea Ciuc a terminat pe prima pozitie, dupa ce a invins-o pe DEAC Debrecen cu scorul de 4-3 (1-1, 1-0, 2-2), pe Patinoarul ”Vakar Lajos”. Szilard Rokaly,…

- ACSH Gheorgheni a fost invinsa de FTC-Telekom cu scorul de 1-0 (0-0, 1-0, 0-0), luni, la Budapesta, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Unicul gol al intalnirii a fost reusit de Rasmus Kulmala (27:08). In ierarhia ligii regionale, pe primul loc se afla Sport Club Miercurea Ciuc, cu 83 puncte…

- CSM Corona Brasov a invins-o pe SC Miercurea Ciuc cu scorul de 5-2 (0-1, 4-1, 1-0), duminica, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, intr-un meci care a contat atat pentru Campionatul National de hochei pe gheata, cat si pentru Erste Liga. Samuel Labrecque, Jared Brown, Cody Fowlie, Roberto…

- ACSH Gheorgheni s-a impus in fata formatiei maghiare Schiller-Vasas HC cu scorul de 3-1 (0-1, 3-0, 0-0), duminica seara, pe propriul patinoar, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Oaspetii au deschis scorul prin Zalan Fliszar, dupa care harghitenii au punctat prin Dmitri Pestunov, Zsolt…

- Corona Brasov si ACSH Gheorgheni au obtinut victorii, sambata, in meciurile jucate acasa in Erste Liga la hochei pe gheata. Corona Brasov a trecut de Hokiklub Budapesta cu scorul de 5-4 (1-2, 1-1, 2-1, 0-0, 1-0), dupa suturile de departajare. Cody Fowlie, Roberto Gliga (doua,…

- SC Miercurea Ciuc a intrecut echipa maghiara DEAC Debrecen cu scorul de 3-1 (1-0, 1-0, 1-1), joi, in deplasare, intr-o partida din competitia regionala de hochei pe gheata Erste Liga. Szilard Rokaly, Andrei Taratuhin si Denis Kulias au marcat golurile ciucanilor, iar pentru DEAC a punctat…

- SC Miercurea Ciuc a reusit a noua sa victorie consecutiva in Erste Liga la hochei pe gheata, 3-1 (0-1, 1-0, 2-0) cu Dunaujvarosi Acelbikak, sambata, pe Patinoarul ''Vakar Lajos'' din Miercurea Ciuc. Tihamer Becze, Alpar Sallo si Joshua Shalla au marcat golurile harghitenilor, dupa ce…

- Corona Brasov si ACSH Gheorgheni au obtinut victorii, vineri, in meciurile jucate in Erste Liga la hochei pe gheata. Corona Brasov a dispus in deplasare de Hokiklub Budapesta cu 5-1 (1-1, 0-0, 4-0), prin golurile marcate de Cody Fowlie, Logan Stephenson, Balazs Peter si Jean-Francois Plante…