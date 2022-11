Stiri pe aceeasi tema

ACSH Gheorgheni a castigat in deplasare in Erste Liga la hochei pe gheata, marti seara, in timp ce Sport Club Miercurea Ciuc si Corona Brasov au pierdut, dar au obtinut fiecare cate un punct anunța Agerpres.

CS Rapid Bucuresti a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 9-6 (2-0, 2-3, 3-2, 2-1), sambata, in etapa a treia din primul turneu al Campionatului National de polo pe apa feminin, gazduit de Bazinul Crisul din Oradea, potrivit Agerpres.

Corona Brasov a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 2-0 (0-0, 1-0, 1-0), joi, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata.

Politistii harghiteni au intocmit un dosar penal pentru infractiuni privind protectia mediului, in urma unui control la o firma din Gheorgheni, care desfasoara activitati de intretinere si reparare a autovehiculelor.

ACSH Gheorgheni a reusit a patra sa victorie consecutiva in Erste Liga la hochei pe gheata, toate in deplasare, 10-1 (4-0, 4-1, 2-0) cu Fehervar Hoki Akademia (FEHA19).

ACSH Gheorgheni si Corona Brasov au obtinut victorii in deplasare, duminica, in Erste Liga la hochei pe gheata, in timp ce SC Miercurea Ciuc a pierdut din nou.

Rutierul polonez Szymon Rekita (Voster ATS Team) a castigat etapa a doua a Turului ciclist al Tinutului Secuiesc, desfasurata miercuri, intre Targu Mures si Miercurea Ciuc, pe 161,6 km.

CS Universitatea Craiova s-a impus in derbiul cu FC U Craiova 1948, scor 2-1, in etapa a patra din SuperLiga. Meciul de pe Stadionul „Ion Oblemenco" a fost intrerupt timp de zece minute, din cauza suporterilor, relateaza sportbull.ro