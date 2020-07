Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 27 de ani este acuzata ca a patruns pe geamul unei locuințe de pe strada Zurich din Timișoara și ar fi furat bunuri in valoare de 3.000 de euro. Aceasta a fost reținuta pentru 24 de ore și introdusa in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In 1 iulie, polițiștii de investigații…

- Realitatea Plus a fost amendata din nou de Consiliul Național al Audiovizualului. Postul TV de televiziune a primit 10.000 de lei amenda, pentru mai multe afirmații despre romi ale lui Oreste Teodorescu și ale lui Traian Basescu. „Dezastrul” adus de Traian Basescu pentru Realitatea Plus. CNA a sancționat…

- O femeie care ar fi furat un telefon mobil dintr-un magazin Orange din centrul Piteștiului a fost depistata de polițiștii locali. ”Un cetațean a sesizat polițiștii locali care se aflau in patrulare ca o femeie ar fi furat un telefon dintr-un magazin situat in centrul Piteștiului. Polițiștii locali au…

- O femeie din Cluj a fost reținuta de polițiști avand la ea suma de 9.400 de euro, furați de la un batran.”Polițiștii de la Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Bistrița au surprins in flagrant, la scurt timp dupa comiterea unui furt, pe o femeie in varsta de 42 de ani, din Cluj-Napoca.Asupra…

- Instanța de judecata s-a expus astazi asupra masurii de arest in privința persoanelor reținute acum 2 zile la postul vamal intern Petricani. O persoana - arestata și plasata in Penitenciarul 13, trei - arest la domiciliu iar un broker - eliberat pentru ca coopereaza cu ancheta coopereaza cu organul…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, o femeie data in urmarire pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea.Astfel, in 27 mai, politistii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Dej, au identificat o femeie de 37 de ani, din municipiul Dej, judetul Cluj, pe numele careia…

- Postul TV american ABC va transmite pe 17 mai un concert privat al cantaretei Taylor Swift inregistrat in sala Olympia din Paris in luna septembrie, potrivit unui comunicat publicat vineri, informeaza AFP. Organizat pe 9 septembrie 2019 pentru a sarbatori lansarea noului album al artistei,…

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit, marți, la B1 TV, despre epidemia de coronavirus, lansand și un atac la Klaus Iohannis și la Guvern."Coronavirus e deja un subiect care imbraca atatea fațete, incat daca mi-ați permite aș puncta cateva lucruri. In primul rand, nimic nu va mai fi ca…