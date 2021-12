Stiri pe aceeasi tema

Din Laponia, de la Polul Nord, la drum s-a pornit spre Racari, Mos Craciu cel bland si bun cu sacul doldora de daruri și va sta timp de doua zile

- Administrația publica locala a facut tot posibilul ca și in acest an, Moș Craciun sa ajunga la copiii din comuna Bistra. Micuții din gradinițe și elevii din școli vor primi daruri. „Tradiția ca Moșul sa vina la copiii din comuna noastra este respectata de administrația publica locala. Copiii au nevoie…

Peisaj de poveste și in masivul dambovițean Bucegi, Padina-Peștera, Iarna are partile ei frumoase, dar si partile mai putin placute

- Antrenorul nationalei de handbal feminin, Adrian Vasile, a declarat luni, dupa antrenamentul dinaintea partidei cu Norvegia, ca fetele au primit ”ceva bun” de Mos Nicolae. ”Fetele au fost foarte dragute, si-au scos incaltarile la usa. A fost un Mos Nicolae foarte dragut si sunt momente importante, pentru…

- Georgiana Lobonț este una dintre cele mai cunoscute și indragite artiste de la noi din țara. Cantareața a facut marturisiri in exclusivitate la Antena Stars despre cel mai frumos moment, așteptat de toți copiii. Ei bine, este vorba despre Moș Nicolae, care nu a intarziat sa apara anul acesta nici in…

- Nașterea Domnului sau Craciunul este sarbatoarea bunatații lui Dumnezeu. Colindul ”Deschide ușa, creștine” ne indeamna sa deschidem ușa inimilor și sa intindem mainile catre cei care ne așteapta cu mare nerabdare. Impreuna sa redescoperim bucuria de a darui zambete și speranța in mai bine. Serviciul…

Construire pod peste Raul Colentina, str. Prof. Ioana Ivan, sat Colacu, orașul Racari, județul Dambovița

Liceul Teoretic „Ion Ghica" Racari trece la cursuri online, de maine, 6 octombrie 202, pana la data de 18.10.2021