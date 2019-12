H&M va testa inchirierea de haine in China

Grupul suedez Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer mondial de imbracaminte, a anuntat vineri ca marca sa premium CAS a incheiat un parteneriat cu platforma chineza YCloset pentru a testa servicii de inchiriere de haine in China, transmite Reuters.



Prin aceasta perioada de teste, care se va intinde pe o perioada de trei luni, H&M se alatur altor nume din industria modei precum Banana Republic sau Bloomingdale care au decis sa inchirieze articolele lor de imbracaminte in schimbul unei chirii lunare, pe masura ce consumatorii devin din ce in ce mai preocupati de impactul industriei…