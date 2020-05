H&M, al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, a raportat o scadere cu aproape 60% a vanzarilor in moneda locala de la inceputul lunii martie, din cauza restrictiilor introduse pentru stoparea pandemiei cu coronavirus. Vanzarile au scazut cu 57% in perioada 1 martie – 6 mai. S-au inregistrat scaderi de 80% in Italia, 76% in... Read More Post-ul H&M se prabușește din cauza pandemiei. Ce va face cu stocul de haine nevandute apare prima data in TaBu .