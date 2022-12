Stiri pe aceeasi tema

- Contul lui Ye a aratat o notificare ca a fost suspendat, dupa ce una dintre postarile sale a parut anterior sa arate un simbol cu ​​svastica in interiorul unei Stele a lui David. Proprietarul miliardar al Twitter, care se autointituleaza absolutist al libertatii de exprimare, salutase revenirea rapperului,…

- Acesta este un semn ca piata de arta continua sa creasca in ciuda incertitudinilor geopolitice si economice, aceste cinci tablouri fiind toate vandute miercuri seara in timpul unei seri memorabile la Rockefeller Center din Manhattan. Este vorba despre “Les Poseuses Ensemble – Petite version'” de Georges…

- Capii lumii manelelor se aliniaza curentelor actuale și iși fac debutul in Metaverse-ul lui Mark Zuckerberg. Printre cei care au investit in NTF-uri in universul virtual de miliarde de dolari al boss-ului de la Facebook și Instagram se numara Florin Salam și Andrei Velcu, alias Tzanka Uraganul, care…

- Potrivit companiei, au depus oferte STEFA STEEL SOLUTIONS SRL si Asocierea EURAS – ARHING SRL. Obiective generale ale celor doua etape (proiectare si executie lucrari): lucrari de reparatii si consolidare a structurii de rezistenta; lucrari de restaurare/finisaje componente artistice din lemn, piatra,…

- Fondatorul gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, poreclit ”bucatarul lui Putin”, i-a trimis o adresa oficiala procurorului general al Rusiei, prin care ii cere acestuia sa verifice cu strictețe activitatea Youtube. ”Bucatarul lui Putin” s-a suparat pe Youtube Problema lui Prigojin e ca Youtube…

- UPDATE, joi, 27 octombrie, ora 6:59 Barbatul a fost depistat de catre polițiștii Secției 19 in noaptea dintre miercuri și joi. Acesta urmeaza sa fie condus la sediul Brigazii Rutiere in vederea continuarii cercetarilor. Știrea inițiala: Tanarul care a fost surprins miercuri seara drogat in traficul…

- Instagram este deja impodobit cu foarte multe reclame in feed-ul principal, insa, platforma detinuta de Meta va afisa, in curand, reclame si in cadrul altor sectiuni. In primul rand, brandurile pot deja sa cumpere reclame ce vor fi afisate in sectiunea Explore. Acestea se vor diferentia de continutul…

- Meta anunta o modificare a modului in care sunt gestionate link-urile deschise de utilizatorii smartphone-urilor cu Android in aplicatia Facebook, modificare ce are toate sansele sa starneasca numeroase controverse. Pana acum, aplicatia Facebook deschidea link-urile folosind WebView. Aceasta este o…