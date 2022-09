H&M lanseaza o colecție Studio cu un design fara precedent Vibranta și indrazneața. Așa s-ar putea descrie, in doar doua cuvinte, cea mai recenta colecție a brandului H&M. Este vorba despre o colecție Studio cu un design fara precedent. Print-uri cu totul neobișnuite, culori tari și forme inedite. Acestea sunt elementele cheie pe care le regasim in toate piesele vestimentare ce compun noua colecție H&M. Inspirata de epoca spațiala a modei și de misiunile moderne pe Marte, colecția imbina perfect realitatea și fantezia. Ofera o abordare futurista a minimalismului și va fi disponibila in magazine…