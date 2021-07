Stiri pe aceeasi tema

- In plina campanie electorala, Armin Laschet, potentialul succesor al Angelei Merkel in functia de cancelar al Germaniei, a fost surprins razand in timpul unei vizite pe care a efectuat-o sambata, in orasul Erftstadt, devastat de inundațiile din Germania, informeaza AFP, citata

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj de condoleanțe președintelui Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, prin care exprima “solidaritatea și compasiunea deplina ale Romaniei și ale romanilor cu Germania și increderea in puterea de refacere a comunitaților greu lovite”.

- Un nou sondaj de opinie vine sa sustina sperantele candidatului conservator Armin Laschet de a-i succede Angelei Merkel la fraiele celei mai mari economii mondiale, dupa alegerile generale din septembrie din Germania, relateaza miercuri dpa. Sondajul Forsa a aratat ca sprijinul pentru Uniunea…

- Verzii germani se afla în fruntea intențiilor de vot la cinci luni de la alegerile legislative și îi depașesc pe conservatorii Angelei Merkel, potrivit unui sondaj difuzat de postul ARD și citat de AFP.Cu 26% din intențiile de vot, ecologiștii sunt cu trei puncte înaintea Uniunii…