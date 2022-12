Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care lucreaza in afara țarii se intorc, in aceasta zile, pentru a petrece sarbatorile acasa. Doua rute principale sunt deja foarte aglomerate: prin Vama Borș și la intrarea in țara pe la Vama Nadlac 2, principalul punct de trecere a frontierei dintre Romania și Ungaria. Aici s-au format corzi…

- Hidrologii avertizeaza ca se pot produce inundații pe mai multe cursuri de apa din vestul Romaniei. Ei au emis o avertizare cod galben valabila de sambata dimineața pana luni, la pranz, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Granița din vestul țarii spre Ungaria este din nou sufocata de cozi uriașe. Cel mai rau este la Nadlac 2, pe autostrada, unde camioanele așteapta 120 de minute sa iasa din țara, iar autoturismele, o ora. In cazul vehiculelor mari, ieșirea se face pe doua artere. Autoritațile spun ca exista posibilitatea…

- Timpul de asteptare la Punctele de Trecere a Frontierei din vestul tarii, spre Ungaria, sunt intre 60 si 120 de minute, miercuri, din cauza numarului mare de autoturisme. La Nadlac II este inregistrat cel mai mare timp de asteptare, de doua ore, iar cozile formate au aproximativ 5 kilometri, potrivit…

- Coloane de camioane de pana la opt kilometri s-au format, miercuri, inainte de Punctele de Trecere a Frontierei Nadlac II si Varsand, unde soferii asteapta cel putin doua ore si jumatate pentru formalitatile de trecere in Ungaria, atat din cauza numarului mare de automarfare prezentate la granita, cat…

- O femeie a murit miercuri diinneața intr-un accident produs pe o strada din Deva. Aceasta a fost lovita de un TIR, in timpul unei manevre de mers inapoi. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața de un barbat de 38 de ani din Deva cu privire la faptul ca, in timp ce se […]…

- In zona montana din partea de rasarit a județului Arad mai exista sate aproape rupte de lume, care mai pastreaza un aer arhaic și pitoresc, amintind de un farmec cunoscut de cei mai mulți doar din povești. Sunt insa locuri cat se poate de ispititoare pentru plimbari liniștite la sfarșit de saptamana,…

- Ieri noapte pompierii din Faget și Lugoj au fost alertați pentru a cauta o persoana disparut in padurea din dreptul localitații Temerești, județul Timiș. Barbatul ratacit a fost in cele din urma gasit in padurea de la marginea orașului Faget. Ieri, la ora 2.09, forțele ISU au fost solicitate pentru…