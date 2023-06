Stiri pe aceeasi tema

- Singuratatea este tema abordata in cel mai nou spectacol al companiei de teatru independent Arte-Factum. „Monoloagele solitudinii” va avea avanpremiera vineri, de la ora 20, in Studioul Franciscan aflat in cladirea Centrului de Cultura și Arta a Județului Timiș. Spectacolul este inclus in programul…

- Circulatia trenurilor intre statiile Drobeta Turnu Severin si Valea Alba este intrerupta inca din cursul noptii, din cauza unor probleme la infrastructura feroviara, astfel ca trenurile spre si dinspre Drobeta Turnu Severin sunt afectate, iar in acest moment transbordarea calatorilor se face cu patru…

- A 31-a editie a sarbatorii teatrului romanesc - Gala Premiilor UNITER - are loc la Teatrul National „Mihai Eminescu". Peste 250 de artisti, profesionisti din lumea culturala, apropiati ai fenomenului teatral si ai Galei UNITER, oficialitati si parteneri sunt la Timisoara - Capitala Europeana a Culturii,…

- Opera Nationala Romana din Iasi va participa si in acest an la Bucharest Opera Festival, manifestare de prestigiu, ajunsa la a doua editie, la care vor fi prezente alte opt teatre lirice renumite: Opera Nationala Bucuresti, Opera Nationala Romana din Timisoara, Opera Maghiara din Cluj-Napoca, Teatrul…

- Joi, 25 mai 2023 la Castelul Karolyi din Carei, incepand cu ora 18:00, a avut loc un recital cameral dedicat sarbatoririi personalitații lui Dimitrie Cantemir, la 350 de ani de la naștere și 300 de ani de la trecerea in neființa, susținut de doi artiști de excepție: violonista Diana Jipa și pianistul…

- Echipa de baschet masculin CSU Sibiu a castigat marti, in deplasare, medalia de bronz a Ligii Nationale, dupa ce a invins Rapid Bucuresti, scor 82-78 (41-39), in al cincilea meci din finala mica a stagiunii, potrivit news.ro.Principalii marcatori ai partidei au fost Stone 23 puncte, Kariniauskas…

- Dr. Faustus, teatru-concert, inspirat de operele lui Thomas Mann și Leonard Bernstein, deschide luni, 15 mai, stagiunea Nocturnalii inside 2023 a Companiei de teatru independent Arte-Factum. Evenimentul se va desfașura de la ora 20:00, in Studioul Franciscan din Timișoara (str. E. Ungureanu nr. 1, Piața…

- La Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” luna mai inseamna revenirea spectacolului „Tragedia omului” in regia lui Silviu Purcarete, noi reprezentații ale spectacolelor „Sora soarelui și lumina stelelor” și „Orașul paralel” și tradiționala seara de improvizație, un spectacol invitat susținut de Teatrul…