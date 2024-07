Vara aceasta devine și mai fierbinte cu acest nou hit oferit de INNA și Makar. Dupa ce a facut furori pe internet, hitul deja de succes al lui Makar, “Take Me Home”, vine acum alaturi de vocea incredibila și stilul inconfundabil al INNEI. “Take Me Home (Know You Better)” de INNA și Makar este imnul suprem al verii, combinand ritmuri Europop cu voci captivante. Aceasta piesa emana vibrații pozitive și este perfecta pentru zilele insorite și petrecerile pe plaja. Vocea fermecatoare a INNEI se potrivește perfect cu producția fresh a lui Makar, creand o piesa care ii va face pe ascultatori sa apese…