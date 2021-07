Stiri pe aceeasi tema

- Prietenia dintre gazdele show-ului de seara de la Virgin Radio și Roxen nu mai este un secret pentru nimeni. Astfel, Roxen, Liza și Fere s-au bucurat sa prezinte ascultatorilor, in premiera, piesa ,,Inima nu fi de piatra” un remake dupa Corina Chiriac cu o zi inainte de marea lansare. Roxen a dezvaluit…

- Știi care sunt cele mai urmarite conturi pe TikTok in 2021? Rezultatul acestui clasament te va surprinde, pentru ca pe primele locuri nu sunt vedete din muzica sau cinematografie, nici macar sportivi, ci influenceri care și-au construit rețeaua de fani tocmai cu ajutorul activitații lor din rețelele…

- Cu un sound fresh, dinamic, susținut de vocea inconfundabila a INNEI și de timbrul special al lui Bastien, ”Paris to London” e cea mai noua lansare Romanian House Mafia. ”Mi-a placut mult vibe-ul piesei Paris to London și de indata ce am auzit-o, mi-am dorit sa o inregistrez și sa o lansez cu Bastien.…

- Masked Wolf, unul dintre cei mai in voga artiști din lume, vine pentru prima data in Romania, in septembrie, la SAGA Festival. Prezent in top 10 Billboard, in topurile radiorilor internaționale și pe platformele digitale, cu sute de milioane de streamuri, viral pe TikTok, artistul spune ca așteapta…

- Mii de parinti olandezi dau in judecata TikTok și cer despagubiri pentru copiii lor. Motivul, platforma video colecteaza date de la minori pentru a le prezenta publicitate directionata fara a le cere permisiunea. Cei peste 64.000 de parinti implicați in procese susțin și ca challenge-urile de pe TikTok…

- Piesa ”Wasted on you”, realizata impreuna cu Jade Shadi, propune o poveste de dragoste ce lasa in urma sa doar controverse. Jade Shadi este un proiect de muzica deep house inspirat din dragostea pentru libertate, dans și mișcare. In urma cu fix o saptamana a fost lansata și prima piesa Romanian House…

- Rapperul & producatorul canadian-indian Tesher și cantarețul si compozitorul Jason Derulo fac echipa pentru o noua versiune „Jalebi Baby”. „Scopul meu a fost intotdeauna sa aduc impreuna culturi diferite și sa creez muzica de care oricine sa se bucure, indiferent de limba sau de cultura”, a spus Tesher.…

- Platforma Tik-Tok e chemata in instanța și poate plati cateva miliarde bune de $, daca se dovedește ca modul in care colecteaza și utilizeaza datele copiilor este unul viciat. Acuzatoarea este fostul comisar pentru copii din Marea Britanie, care acuza platforma de faptul ca TikTok ia informațiile personale…