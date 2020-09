Stiri pe aceeasi tema

- Știți deja ca „WAP” de la Cardi B și Megan Thee Stallion a facut foarte multa valva de la lansare. Piesa are trei dansuri separate pe Tik-Tok și a fost ascultata de milionane de persoane, ceea ce a dus-o, pentru a doua saptamana la rand, pe locul 1 in topul Billboard. Podiumul este completat de o...…

- La finele anului 1993, fetele de la Salt-N-Pepa și En Vogue lanseaza “Whatta Man”, al doilea single de pe albumul “Very Necessary”, al patrulea din cariera grupului Salt-N-Pepa. Piesa reprezinta cel mai mare succes a acestora in Statele Unite, locul 3 in Billboard Hot 100 și discul de platina pentru…

- Formatia austriaca Opus isi va inceta activitatea dupa un ultim concert, la sfarsitul anului viitor, a anuntat luni grupul celebru pentru imnul rock din anii '80 ''Live is Life'', relateaza agentia DPA. ''Vrem sa ne retragem cat timp suntem inca puternici'',…

- Zilele trecute noua piesa a lui Cardi B și Megan Thee Stallion – WAP – a ajuns pe locul 1 in Topul Billboard’s Hot 100, devenind astfel prima colaborare intre doua rapper- ițe care ocupa locul 1. Piesa a reușit sa stranga 93 de milioane de stream-uri in prima saptamana, așa ca pentru a celebra... View…

- Noua piesa lansata de interpretele Cardi B si Megan Thee Stallion a stabilit un record. In prima saptamana de la lansare, melodia "WAP" a fost ascultata in Statele Unite de 93 de milioane de ori.

- Schimbari in topul Billboard HOT 100, adica topul celor mai #fresh piese din lume. Daca saptamana trecuta pe primul loc in acest top ajungea Harry Styles și al sau single „Watermellon Sugar”, de data aceasta Cardi B și Megan Thee Stallion au ocupat aceasta poziție. Clipul are deja 106 milioane de vizualizari …

- In 1982, „Puttin’ On the Ritz” cucerea top-urile internaționale in interpretarea lui Taco, un artist danez, nascut in Indonezia care s-a lansat in muzica in Germania. Piesa se regasește pe albumul sau de debut, “After Eight”, pe care se regasesc mai multe piese cover ca “Singin’ in the Rain” sau “Cheek…

- In vara anului 1998 toata lume asculta aceasta piesa, Ace of Base, “Cruel Summer”. Piesa ce a fost inregistrata și lansata la cererea casei de discuri ca al doilea single de pe “Flowers”, al treilea album a formației. “Cruel Summer” ajunge pana pe locul 10 in Statele Unite unde primește și discul de…