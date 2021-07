HITPLAS este producator de Panou Gard Bordurat, Gard Jaluzea si Plasa Sudata

Stiri pe aceeasi tema

- A murit jurnalistul Raico Cornea, unul din cei mai importanti membri ai comunitatii sarbe din Timisoara. A fost, de-a lungul timpului, corespondent de razboi, videojurnalist, realizator, producator, redactor sef al Redactiei Stiri TVR Timisoara si directorul canalului TVR 1.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca este nemulțumit de modul in care UEFA a distribuit biletele la meciul Austria-Macedonia de Nord de la EURO 2020. Acesta a ocupat un loc in zona VIP, in vreme ce foștii jucatori ai “Generației de Aur” au stat la tribuna a doua in timpul meciului.

- Mai putin de jumatate dintre europeni se declara "multumiti" de actiunile intreprinse de UE pentru a lupta impotriva pandemiei si a consecintelor sale economice, potrivit unui sondaj publicat joi, noteaza AFP. Aproximativ 26.700 de persoane au fost chestionate in cele 27 de state membre pentru acest…

- PROBLEME LA ZI: Romania in secolul digital Foto arhiva 12.05 PROBLEME LA ZI. România în secolul digital - avantajele cartii electronice de identitate. Invitati: chestor de Politie Eduard Ionescu – director Directia de Comunicare si Informare– Ministerul Afacerilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat marti ca nu a anuntat ca acum se renunta la gratuitatea vaccinarii, subliniind ca se va ajunge la un moment dat la mecanismul obisnuit de vaccinare, ca in cazul virusului gripal. "Modul in care a fost prezentata stirea nu are nicio legatura cu…

- Purtarea mastii de protectie nu va mai fi obligatorie in curtea unitatilor de invațamant incepand de luni, anunța Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. „De saptamana viitoare, in exteriorul școlii (spații deschise) se poate renunța la obligativitatea purtarii maștii de protecție”, anunța Sorin…

- „Este un an cu pierderi foarte mari, este un an cu pierderi foarte neuniforme, este un an in care educatia a pierdut in orice stat, inclusiv in statele cu sisteme de educatie considerate avansate, catre care ne uitam cu multa apreciere. Este un an in care recuperarea acestor pierderi se va putea face…