- Hitul “Blinding Lights” de la The Weeknd este noua piesa de pe primul loc in Billboard Hot 100 Song of All Time. Melodia a fost lansata in noiembrie 2019, devenind intre timp cea mai importanta piesa dintre cele aproape 30.000 care au intrat in top-ul cu o istorie de 63 de ani. “Blinding Lights” a reusit...…

- Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cantaretei Mariah Carey a revenit deja in topul Billboard Hot 100, dupa ce a fost desemnata cel mai bun cantec de sarbatori din toate timpurile, conform news.ro. Piesa lansata in 1994 a ajuns prima data in topul 10 al clasamentului american al single-urilor…

- Iann Dior a lansat piesa “Let You”, cel mai recent single de pe urmatorul album “On To Better Things”. Melodia este produsa de Omer Fedi si KBeaZy. Pe noul album va fi prezenta si piesa “V12” featuring Lil Uzi Vert. Iann isi continua seria de hit-uri, dupa ce a lansat “Mood” impreuna cu 24kGoldn, piesa…

- Post Malone și The Weeknd și-au unit forțele și vor lansa un cantec nou, vineri, pe 5 noiembrie, informeaza contactmusic.com. Autorul hit-ului ‘Circles’ și cel al hit-ului ‘Blinding Lights’ au distribuit pe rețelele de socializare ale fiecaruia cate un fragment audio din noua lor piesa, ‘One Right Now’.…

- Faptul ca șeful statului roman este criticat intr-o melodie a solistului trupei Taxi, pentru declarațiile sale din ultima perioada, a devenit deja de notorietate. Dan Teodorescu, solistul trupei Taxi, a publicat duminica pe YouTube o piesa satira la adresa președintelui Klaus Ioahnnis, intitulata „Un…

- Cele 15 companii finaliste in programul Made in Romania, ediția a IV-a, au fost anunțate și premiate ieri, 16 septembrie. Patru dintre finalistele Made in Romania sunt din sectorul IT&C, iar restul activeaza in comerț, construcții, sanatate, servicii financiare, agricultura și industria prelucratoare.…

- The Jacksons planuiesc sa il readuca la viața pe fratele lor, Michael, prin intermediul unui cantec de-al acestuia nelansat. Regele muzicii Pop a decedat in 2009, la varsta de 50 de ani. Fratele megastarului, Tito, a dezvaluit pentru The Sun, potrivit contactmusic.com: „Ar fi atat de placut sa facem…