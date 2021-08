Toate bunurile care fac obiectul licitatiei "George Enescu, Univers si creatie" au o provenienta certificata, afirma directorul Casei de Licitatii Historic, Cezar Paul Florea, intr-o postare pe Facebook. Precizarile survin dupa "informatiile propagate in spatiul public si pozitiile exprimate ale unor persoane in acelasi cadru, cu privire la urmatoarea licitatie a Casei de Licitatii Historic, 'George Enescu, Univers si creatie', in cadrul careia vor fi licitate mai multe obiecte care i-au apartinut marelui compozitor". Potrivit sursei citate, Casa de Licitatii Historic isi desfasoara activitatea…