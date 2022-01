Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 18 decembrie, de pe aeroportul din Baia Mare se vor opera zboruri comerciale regulate spre Londra Stansted. Zborurile dintre cele doua aeroporturi vor fi operate in zilele de miercuri și sambata. Din 20 decembrie 2021 vor fi doua zboruri pe saptamana din Baia Mare spre Milano Bergamo. Aceasta…

- Maurer Imobiliare reprezinta un nume cu rezonanța pe piața imobiliara din Romania, fiind compania care, in cei 15 ani de prezența pe piața imobiliara, a așezat pe harta extinderii sale orașe importante din țara. In fiecare din cele 6 orașe in care și-a pus amprenta (Sibiu, Brașov, Constanța, Targu Mureș,…

- Peste 12.500 de medici s-au inscris la examenul de rezidențiat, care se desfașoara astazi in sase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara. Sunt peste 6.300 de locuri cu posibilitate de suplimentare. Accesul in sali se face doar pe baza unui certificat digital,…

- Accident in lant la intrarea in Cluj-Napoca, in zona aeroportului. Sase masini au fost implicate, iar o persoana a fost ranita si a ajuns la spital. O masina de lux a ramas fara portiera in urma impactului violent. Din primele informatii, accidentul ar fi pornit de la schimbarea benzii de mers de catre…

- București, 18 octombrie 2021 – Solaris Bus & Coach, lider european in producția de vehicule electrice pentru transport public, va prezenta in premiera in Romania autobuzul pentru transport in comun Urbino 12 cu hidrogen, in cadrul unui tur național. Timp de doua luni, autobuzul Solaris cu hidrogen va…

- Biroul de presa al primariei municipiului Targu Mureș a anunțat vineri, 15 octombrie, amplasarea unor containere pentru deșeuri voluminoase și pentru deșeuri toxice. "Pentru buna desfașurare a campaniei de curațenie generala venim in sprijinul targumureșenilor și amplasam trei containere de mare capacitate…

- Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Mureș au publicat, pe pagina web a instituției, www.aspms.ro, ratele de incidența ale cazurilor noi de COVID-19 confirmate in ultimele 14 zile și raportate la mia de locuitori, valabile pentru data de 10 octombrie 2021. Potrivit sursei citate, nu mai puțin…

- A inceput vaccinarea personalului didactic, auxiliar, nedidactic si a studentilor UMFST Targu Mures care opteaza pentru administrarea dozei 3. Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" organizeaza, incepand de azi (vineri 8 oct.) și pina duminica 10 oct. intre orele…