Hipermarket şi supermarket doar în afara oraşelor. Proiectul de lege a fost depus în Parlament Un proiect de lege in acest sens a fost inițiat de parlamentari PSD, ALDE, PMP și UDMR. Inițiatorii susțin ca dezvoltarea de structuri mari și de parcuri comerciale genereaza dificultați urbanistice majore, scrie profit.ro. Astfel, traficul autovehiculelor este perturbat puternic in zone intravilane, inchiderea magazinelor mici genereaza o oferta de spații comerciale pentru care nu exista cerere, inclusiv in zonele centrale si turistice. Potrivit acestora, in domeniul comerțului, disfuncționaliați severe sunt generate in mod "natural" de supermarketuri și hipermarketuri in relația cu furnizorii/producatori,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

