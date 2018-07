Hiperinflația de 1.000.000% care rămâne în istorie. Țara în care prețurile cresc cu 50% pe lună Potrivit lui Alejandro Werner, economist in cadrul FMI, inflația va ajunge la 1.000.000% in 2018 in aceasta țara membra OPEC, ceea ce va pune Venezuela pe primele locuri intr-un clasament al celor mai notorii cazuri de hiperinflație din istorie. Intr-o postare pe blogul Fondului Monetar Internațional, Werner mai spune ca economia Venezuelei se va contracta cu 18% in acest an, acesta fiind al treilea declin consecutiv cu doua cifre din ultimii ani. In acelși timp, analistul Fondului anticipeaza ca efectele crizei economice și sociale din Venezuela se vor resimți și in țarile vecine, care deja… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inflația in Venezuela in acest an va atinge recordul negativ reușit doar de Republica de la Weimar in anii ’20 și de Zimbabwe in urma cu zece ani, in condițiile in care guvernul continua sa inunde piața cu bani, ca raspuns la criza economica, avertizeaza FMI, potrivit Financial Times. Potrivit…

- Romania a ocupat primul loc in clasamentul general al Campionatelor Balcanice de atletism de la Stara Zagora (Bulgaria), cu 23 de medalii, dintre care 9 de aur, 8 de argint si 6 de bronz. Grecia a ocupat locul al doilea, cu 8-9-5 (22 medalii), iar Serbia s-a clasat pe locul al treilea,…

- Bulgaria, Grecia, Serbia si Romania s-au inteles pentru un inel comun de transport, care sa includa linii feroviare, porturi si autostrazi. Urmeaza infiintarea unei noi companii, care sa puna in miscare proiectele, s-a anuntat la sfarsitul cvadrilateralei de la Salonic. Premierul Boiko Borisov a anuntat:…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a obtinut marti acordul Germaniei pentru o reforma menita sa protejeze zona euro de crize, in mod concret prin crearea unui buget comun in 2021, al carui cuantum nu este deocamdata precizat."Daca tarile din zona euro decid sa cheltuiasca mai mult pentru…

- Prețurile autostrazilor din Bulgaria sunt relativ mai scazute decat in Europa, a explicat ministrul dezvoltarii regionale Nikolay Nankov. El a menționat ca costul mediu pe kilometru al autostrazii din Bulgaria din 2000 este de 3,1 milioane de euro, in Serbia - 5,5 milioane de euro, in Romania - 6,3…

- Președintele rus, Vladimir Putin, nu a ratat ocazia de a etala noile achiziții militare al statului sau. Odata cu celebrarea in Rusia a Zilei Victoriei, pentru amintirea reușitei militare impotriva Germaniei naziste, in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, parada a inclus și prezentarea unor avioane de…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova pe 9 mai pentru a discuta despre problemele regionale, scrie Haaretz.Citește și: Cand va avea loc mitingul de un milion de oameni al PSD: partidul ofera transportul și mancarea Putin…