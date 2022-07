Hipercolesterolemie: Primele semne sunt chiar în mâinile dumneavoastră Unele semne, vizibile la nivelul unghiilor, pot semnala o hipercolesterolemie, boala care ani la rand este asimptomatica. Hipercolesterolemia acționeaza discret, fara simptome, spune dr. Monika Wassermann, in publicația l’Express. Boala evolueaza foarte incet, de-a lungul mai multor ani, fara ca persoana sa-și dea seama, inainte sa intervina alte simptome legate de apariția unor complicații. Hipercolesterolemia se caracterizeaza prin concentrații foarte mari de LDL – colesterolul rau in sange. Acesta este un factor de risc de ateroscleroza (formarea de placi de aterom) implicat in apariția bolilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

