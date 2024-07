HILS Development susține Crucea Roșie în cadrul concertului caritabil Summer Choir 2024 Concertul caritabil „Summer Choir 2024” are loc pe data de 20 iulie, la Ateneul Roman, in parteneriat cu Crucea Roșie Romana. Evenimentul va avea loc pe data de 20 iulie 2024, la ora 19:00, la Ateneul Roman, și are scopul de a susține activitatea Crucii Roșii Romane pentru combaterea abandonului școlar prin centrele de zi E.G.A.L., destinate copiilor și adolescenților din medii vulnerabile.HILS Development este alaturi de Crucea Roșie Romana, pentru combaterea abandonului școlar, in cadrul concertului caritabil Summer Choir 2024. Inițiativa face parte din pilonul strategic de implicare in comunitate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

