Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Eugen Tanasescu, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului, a scris vineri pe Facebook o postare jignitoare la adresa protestatarilor din Diaspora. „Diasporeni sau muiengiști?“, a scris Tanasescu, dar a șters ulterior postarea, scrie site-ul...

- Dupa Mihai Stoica, a venit și randul lui Helmuth Duckadam sa fie ironizat de un club din Liga 1. Președintele de imagine al roș-albaștrilor a primit un raspuns pe pagina de Facebook a celor de la CS U Craiova. Duckadam se intrebase daca la meciul cu Iași vor veni mulți olteni la meci, iar cu aceasta…

- Culorile verii pentru manichiura! Ce modele de unghii sunt la moda. Potrivit stilistului protezist de unghii cu gel al salonului ROAA Beauty Zone din Pitești, Roxana Roșu, tendințele in ceea ce privește manichiura sunt din cele mai diversificate. Se poarta unghiile lungi, dar și cele mai scurte și subtile.…

- "Romania a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru aparare in 2017. Presedintele Trump ne-a reamintit ca Europa are nevoie de SUA pentru a-si asigura securitatea. Romania are nevoie, mai mult decat oricine, de SUA. Avem nevoie de garantii reale de securitate deoarece suntem granita de est a UE si NATO",…

- Dancila se intoarce la Bruxelles cu un bilanț rușions: inflație și deficit record, indepartarea de zona euro, absorbție scazuta a fondurilor europene, legi antijustiție, pregatire slaba a președinției UE, susține europarlamentarul Siegfried Mureșan, intr-o postare pe Facebook, spunand ca trebuie…

- Un locuitor din cea mai mare comuna din tara sustine ca a fost amendat pentru comentariile aduse primarului, postate pe un grup inchis de Facebook. De cealalta parte, edilul din Floresti, judetul Cluj, afirma ca prin gestul sau acel locuitor „isi bate joc de o comunitate intreaga“.

- Anuntul de candidatura facut de Klaus Iohannis este un semnal ca presedintele ramane sa lupte impotriva a ceea ce fac PSD si Liviu Dragnea, spune presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna. Intrebat de catre jurnalisti, in cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul USR…

- Gabriela Zoana, europarlamentar PSD care i-a luat locul Vioricai Dancila la Bruxelles dupa ce aceasta a devenit prim-ministru, a distribuit pe contul sau de Facebook un clip cu imagini din Romania comunista, imagini acompaniate de melodia a trei cantareti de manele.