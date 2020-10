Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, vizat de criticile neobisnuite ale presedintelui Donald Trump, a promis vineri ca va publica controversatele e-mailuri ale democratei Hillary Clinton menite sa demonstreze, potrivit taberei prezidentiale, ca trebuie sa fie trimisa in judecata, noteaza AFP. In…

- Joe Biden tocmai și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale ale Statelor Unite ale Americii in 2020. Acesta va concura impotriva lui Donald Trump, actualul președinte. Alți candidați ce se vor bate pentru postul de președinte ale Statelor Unite ale Americii sunt: Kamala Harris, Mike Pence,…

- ​Iranul a anuntat sâmbata executia luptatorului de greco-romane Navid Afkari, care a fost condamnat la moarte pentru înjunghierea unui agent de securitate în timpul protestelor antiguvernamentale din 2018, transmite presa internationala citata de Agerpres.În conformitate…

- Candidatul democrat la presedintia Statelor Unite, Joe Biden, l-a acuzat luni pe presedintele Donald Trump ca provoaca haos pe fondul protestelor nationale, respingand, intr-un discurs sustinut in statul cheie Pennsylvania, afirmatiile republicanilor potrivit carora Trump sustine ”legea si ordinea”,…

- Allan Lichtman a devenit celebru dupa ce a dezvoltat in anul 1984 un algoritm prin intermediul caruia poate afla cine va fi viitorul președinte al Statelor Unite ale Americii. In mai bine 30 de ani, acesta nu a greșit niciodata. In anul 2016, el a prevazut ca Donald Trump se va impune in fața lui Hillary…

- TikTok intenționeaza sa dea in judecata adiministratia Trump pentru ordinul prezidential dat de șeful de la Casa Alba, prin care aplicatia va fi interzisa pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, informeaza Mediafax. In baza ordinului semnat, joi, de presedintele Donald Trump, SUA va bloca toate tranzactiile…

- Deja maine, in cadrul Convenției Naționale a Partidului Democrat din SUA (care va avea loc online), fostul vicepreședinte Joe Biden s-ar putea ca sa aleaga, de unul singur, viitorul președinte al Statelor Unite. Iata de ce se poate intampla acest lucru: potrivit mai multor sondaje, Biden in…

- Colonelul în rezerva din armata americana, Douglas Macgregor, este propunerea de ambasador SUA la Berlin, dupa cum se precizeaza în comunicatul de luni al Casei Albe. Militar de cariera, comentator la TV și autor de carți istorice, acesta pare a nu excela în diplomație, ci într-un…