Stiri pe aceeasi tema

- Hillary Clinton, un „cardinal cenușiu” și un președinte american eșuat, a publicat un text programatic in prestigiosul jurnalul american Foreign Policy care poate și ar trebui considerat o adevarata strategie a „statului profund” american in restabilirea hegemoniei mondiale americane. Discursul…

- Pe 8 noiembrie 2016 candidatul republican Donald Trump a invins-o pe candidatul democrat Hillary Clinton in cursa de alegeri pentru președinția Statelor Unite ale Americii. Clinton a caștigat votul popular, obținand peste 65 milioane de voturi in fața lui Trump care a obținut doar 62 milioane de voturi.

- Sunt casatoriti de 43 de ani, au impreuna o fata, Ashley Biden, in varsta de 39 de ani, iar casnicia lor parea una perfecta. Acum, Jill Biden, sotia presedintelui Statelor Unite ale Americii, este acuzata de infidelitate. Prima Doamna a Americii, acuzata de infidelitate Este scandal monstru la Casa…

- ALEGERI SUA 2020. Florida are 29 de electori, fiind o miza uriasa in batalia prezidentiala. Ptrivit estimarilor New York Times, la momentul numararii a 91% din voturi in Florida, Donald Trump era creditat cu un prcent de 50,6%, fata de 48,4% ale adversarului sau, democratul Joe Biden. Actualul presedinte…

- Casatorita de aproape 28 de ani, Michelle Obama a inceput sa ofere sfaturi in dragoste. In timpul celui mai recent episod al podcast-ului sau, fosta prima doamna a Statelor Unite ale Americii le-a prezentat oamenilor o perspectiva asupra unei relații de durata. Conform People, Michelle Obama a discutat…

- Melania Trump a fost inregistrata cand iși jignea soțul, pe Donald Trump, și pe fiica acestuia, Ivanka. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii ar fi facut declarații jignitoare la adresa familiei președintelui SUA. Melania Trump a raspuns publicul acuzatiilor.