Stiri pe aceeasi tema

- Hillary Clinton si-a anuntat marti sustinerea pentru candidatul democrat Joe Biden in alegerile prezidentiale din noiembrie, in fata presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Vreau sa ma alatur tuturor celor care va sustin sa deveniti presedintele nostru", a declarat…

- Hillary Clinton si-a anuntat marti sustinerea pentru candidatul democrat Joe Biden in alegerile prezidentiale din noiembrie, in fata presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP. "Vreau sa ma alatur tuturor celor care va sustin sa deveniti presedintele nostru", a declarat fostul…

- Ex-presedintele american Barack Obama si-a anuntat marti sprjinul fata de fostul sau vicepresedinte Joe Biden in campania pentru alegerile din noiembrie pentru Casa Alba, intr-un efort de a uni Partidul Democrat in spatele prezumtivului sau candidat impotriva republicanului Donald Trump, transmit…

- Fostul președintele al Statelor Unite, Barack Obama, și-a anunțat susținerea pentru fostul sau vicepreședinte, Joe Biden, in alegerile prezidențiale care vor avea loc in 2020. Biden, care a devenit nominalizatul prezumtiv al democraților dupa ieșirea din cursa a senatorului Bernie Sanders, se va confrunta…

- Bernie Sanders si-a exprimat luni sprijinul pentru candidatura lui Joe Biden la presedintia Statelor Unite, in timpul unei conversatii transmise in direct intre cei doi, senatorul spunandu-i lui Biden ”avem nevoie de dumneavoastra la Casa Alba”, relateaza CNBC.

- Joe Biden a realizat o spectaculoasa revenire in forta in cursa in vederea obtinerii investiturii democrate. pentru a-l infrunta pe Donald Trump, chiar daca rivalul sau Bernie Sanders a rezistat, ceea ce anunta o lupta indelungata si dura, relateaza AFP potrivit news.ro.Consolidat de o impresionanta…

- "Super Tuesday" a inceput in SUA, unde 14 state voteaza pentru a-i departaja pe favoritul Bernie Sanders si fostul vicepresedinte Joe Biden, care are vant din pupa dupa ce si-a raliat tabara moderata in cursa pentru Casa Alba, relateaza AFP. "Super" ziua electorala de marti ar trebui sa permita sa se…