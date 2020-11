Hilary Duff, în contact cu noul coronavirus în timpul sarcinii Insarcinata cu al treilea copil, Hilary Duff (32 de ani) a intrat in contact cu o persoana infectata cu noul coronavirus. Acum, actrița este izolata intr-una dintre camerele locuinței sale. Hilary Duff, in contact cu noul coronavirus in timpul sarcinii „Expusa la COVID-19. Ziua a doua de carantina”, a scris in mediul online, alaturi de o imagine in care pare puțin enervata. In decembrie 2019, Hilary s-a casatorit cu muzicianul Matthew Koma (32 de ani). Actrița este acum insarcinata cu al doilea copil al lor. Perechea mai are impreuna o fiica, Banks, in varsta de doi ani. Din primul mariaj cu fostul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

