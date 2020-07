Highest SARS-CoV-2 case counts in Romania: Bucharest (5,328), Suceava (4,421) and Brasov (2,811)

Stiri pe aceeasi tema

- Bucharest City (4,976) and the counties of Suceava (4,371) and Brasov (2,643) have the highest COVID-19 case counts in Romania, the Strategic Communication Group (GCS), the official novel coronavirus communication task force, informed on Friday. The breakdown of cases by counties:* Alba…

- A number of 393 people were retested and reconfirmed positive with COVID-19, the Strategic Communication Group announced on Thursday. "Apart from the newly confirmed cases, following the retesting of patients who were already positive, 393 people were reconfirmed positive," says GCS.The…

- In ultimele 24 de ore, 9 bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, iar alți 4 au fost declarați vindecați și externați. La nivel național, au fost inregistrate alte 889 noi cazuri de imbolnavire, 21 de persoane au decedat, iar alte 176 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, 91 de pacienți…

- Pana astazi, 17 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.117 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus s-au inregistrat pana in prezent la Suceava - 3.213 si Bucuresti - 1.508. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pe teritoriul Romaniei sunt in total 15.362 de persoane infectate cu noul coronavirus. Numarul de cazuri confirmate…

- Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului Național de Sanatate Publica: Nr. crt. Județ Numar de cazuri confirmate 1. Alba 230 2. Arad 675 3. Argeș 167 4. Bacau…

- Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus s-au inregistrat pana in prezent la Suceava – 3.111 si Bucuresti – 1.429. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pe teritoriul Romaniei sunt in total 14.499 de persoane infectate cu noul coronavirus. Numarul de cazuri confirmate pe…

- Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus s-au inregistrat pana in prezent la Suceava - 3.035 si Bucuresti - 1.410. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pe teritoriul Romaniei sunt in total 14.107 persoane infectate cu noul coronavirus. Numarul de cazuri confirmate pe judete,…