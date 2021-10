High Fashion: ascensiunea designerilor din Europa de Est

Stiri pe aceeasi tema

- In conditiile in care celebritati precum Rihanna, Justin Bieber si Billie Eilish poarta creatiile sale, casa de moda Nanushka din Ungaria are o recunoastere la care multi designeri pot doar visa, transmite Reuters. Insa aceasta este doar una dintre noile case de moda infiintate in Europa Centrala…

- Volkswagen, cel mai mare producator auto din Europa, va decide in primul semestru din 2022 unde va deschide o fabrica de celule pentru baterii in Europa de Est, a anuntat luni grupul german, transmite Reuters, informeaza News.ro. Constructorul auto a prezentat in acest an planurile de a construi…

- Deputatul PAS, Oazu Nantoi, îl acuza pe socialistul, Igor Dodon ca încearca sa convinga Moscova sa aplice Republicii Moldova un preț foarte mare la gaze în scopul de a destabiliza țara. „Dodon "negociaza" la Moscova îngenuncherea Moldovei prin șantaj…

- Bruxellesul incearca sa exercite presiuni asupra Europei centrale, dar Uniunea Europeana insasi se afla sub o presiune in crestere si va trebui sa-si "reconsidere serios atitudinea" fata de aceasta regiune, a declarat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, intr-un interviu…

- Papa Francisc și-a inceput vizita pastorala in Slovacia, unde va ramane pana miercuri, potrivit presei internaționale. Suveranul Pontif a facut deja declarații care, cu siguranța, vor ramane memorabile. „Pelerin la Bratislava, imbrațișez cu caldura poporul slovac și ma rog pentru aceasta țara cu radacini…

- Prețul curentului pe piața libera a crescut cu 20% in ultima luna, ajungand la 138,94 euro/MWh, a doua cea mai mare valoare din Europa, pe prima poziție situandu-se Grecia, cu ceva mai mult peste 139 euro/MWh. De altfel, statele din Balcani, precum și Italia, Spania și Portugalia, adica toata zona sudica…

- Anume in Moldova, nicaieri in alta parte a Europei de Sud-Est, au fost scrise - de acum in veacul XV-XVI - primele lucrari istorice propriu-zise - letopisetele moldo-slavone, care au pus temelia istoriografiei moldovenesti, prefigurind, in mod firesc, calea aparte a istoriei scrise a Moldovei. Cele…

- Revolutia masinilor electrice are nevoie de explozia productiei de baterii pentru a reusi. Tarile din Europa de Est devin rapid furnizorii Europei, insa producatorii sunt straini, cum de altfel sunt si companiile care construiesc masinile, scrie ZF.