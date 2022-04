Hidrologii dau alerta: Debitele râurilor din ţară vor creşte pe parcursul săptămânii viitoare Debitele raurilor din tara vor creste pe parcursul saptamanii viitoare datorita precipitatiilor prognozate si cedarii apei din stratul de zapada in zonele montane, conform prognozei emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) pentru intervalul 17 - 23 aprilie 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Debitele raurilor din tara vor creste pe parcursul saptamanii viitoare datorita precipitatiilor prognozate si cedarii apei din stratul de zapada in zonele montane, conform prognozei emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA

- Debitele raurilor din tara vor creste pe parcursul saptamanii viitoare din cauza precipitatiilor prognozate si cedarii apei din stratul de zapada in zonele montane, conform prognozei emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor pentru intervalul 17 – 23 aprilie 2022. Sunt posibile…

- Debitele raurilor din tara vor creste pe parcursul saptamanii viitoare din cauza precipitatiilor prognozate si cedarii apei din stratul de zapada in zonele montane, conform prognozei emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) pentru intervalul 17 - 23 aprilie.

- Regimul hidrologic se va situa, in aprilie, in general la valori cuprinse intre 50% si 80% din mediile multianuale lunare, potrivit prognozei hidrologice elaborate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in crestere in urmatoarele zile pana la valoarea de 4.900 metri cubi/secunda (mc/s), situandu-se sub media multianuala a lunii aprilie de 7.900 mc/s), potrivit prognozei publicate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor…

- Saptamana aceasta este ultima in care datele despre vaccinarea impotriva COVID-19 se realizeaza zilnic. Incepand de luni, 14 martie, datele privind vaccinarea romanilor vor fi comunicate saptamanal de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere in urmatoarele zile pana la valoarea de 4.000 metri cubi/secunda (mc/s), situandu-se sub media multianuala a lunii martie (6.700 mc/s), potrivit prognozei publicate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi crestere pe parcursul saptamanii viitoare pana la valoarea de 5.400 metri cubi/secunda (mc/s), depasind usor media multianuala a lunii februarie (5.300 mc/s) doar in ultimele doua zile ale intervalului de prognoza, respectiv pe 25 si 26…