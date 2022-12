Hidrologii au emis două coduri, galben și portocaliu, de inundații pe râuri din 5 județe. Harta zonelor afectate Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, un cod galben de inundații pe mai multe rauri aflate in cinci județe ale țarii. Mai mult decat atat, de sambata seara pana duminica noapte, va fi Cod portocaliu pe rauri din doua bazine hidrogrfice importante. Concret, INHGA a a emis o avertizare vizand scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri, cu posibile depasiri ale cotelor de aparare, pe unele rauri din bazinele hidrografice Tisa – intrarea ȋn tara,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

