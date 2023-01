Stiri pe aceeasi tema

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in creștere astazi, 25 ianuarie, ajungand la valoarea de 9300 m3/s, conform prognozei hidrologice emise de specialiștii I.N.H.G.A. In urmatoarele zile, acesta va inregistra o scadere pana la valoarea de 8600 m3/s, situandu-se, astfel, peste…

- Social Au aparut primele cazuri de imbolnaviri de “flurona”. Creștere a incidenței COVID-19 in Teleorman ianuarie 9, 2023 13:55 In județul Teleorman, numarul de cazuri nou confirmate de COVID-19 crește de la o zi la alta, potrivit datelor Direcției de Sanatate Publica TELEORMAN, rata incidenței crescand…

- Debitul fluviului Dunarea la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va creste in urmatoarele zile pana la valoarea de 7.000 metri cubi de secunda (mc/s), situandu-se peste media multianuala a lunii decembrie (5.200 mc/s), arata prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA),…

- Alerta de inundații pe unele rauri din județul Maramureș. Hidrologii așteapta incepand de maine dimineața scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice…

- Centrul National de Prognoze Hidrologice a actualizat, luni, avertizarile care vizeaza bazine hidrografice din mai multe zone ale tarii. Aceste zone sunt pericol de inundații. Concret, hidrologii au reinnoit Codul Portocaliu pentru raurile din bazinul hidrografic Tur, respectiv sectorul situat in aval…

- ”La aceasta ora, coeficientul de umplere in cele 40 de lacuri de acumulare (cu folosinta complexa) este de 71,5% comparativ cu 76% cat era in aceeasi perioada a anului trecut. Programul de exploatare a lacurilor de acumulare este elaborat lunar cu scopul asigurarii necesarului pentru toti beneficiarii…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara sectiunea Bazias va fi relativ stationar in urmatoarele zile, in jurul valorii de 2.400 metri cubi pe secunda mc s , apoi in usoara crestere, pana la 2.500 mc s, situandu se sub media multianuala a lunii noiembrie, de 4.650 mc s, potrivit prognozei Institutului National…