- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! A fost emisa o avertizare cod galben de inundații pe rauri din 24 de județe din Romania. Care sunt zonele aflate sub atenționare și pana cand va ramane in vigoare atenționarea.

- Astazi, 9 iunie 2024, in ziua in care romanii ies la vot, hidrologii au facut un anunț de ultima ora. Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA)spun ca e pericol de inundații in mai multe zone din țara.

- Vreme rea in Romania, deși meteorologii au anunțat temperaturi extrem de ridicate in majoritatea regiunilor. Hidrologii au emis o avertizare importanta, conform careia este risc crescut de inundații. Conform specialiștilor, șase județe ale țarii se afla sub cod galben. Risc de inundații in țara Specialiștii…

- Hidrologii anunța ca este pericol de inundații in mai multe zone din țara. Mai exact, codul galben de inundații vizeaza rauri din județele Cluj, Bihor, Timiș, Caraș-Severin, Alba și Hunedoara.

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! A fost emisa o avertizare cod galben de viituri pe rauri din mai multe județe din Romania. Care sunt zonele aflate sub atenționare și pana cand va ramane in vigoare atenționarea.

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! Hidrologii au emis o avertizare cod galben de viituri pe rauri din 9 județe, valabila in intervalul 9 mai, ora 12:00 - 10 mai, ora 8:00.

- Cu puțin timp in urma, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ in mai multe zone ale Romaniei. Pana cand este valabila atenționarea.

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultim moment. A fost emisa o avertizare meteo Cod galben de vijelii, ploi torențiale, grindina și ninsori pentru 17 județe din Romania. Care sunt zonele vizate.