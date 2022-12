Proiectul inițiat de Ministerul Energiei privind finalizarea și execuția a noua hidrocentrale in Romania a fost atacat in presa straina de ONG-rile de mediu care activeaza in țara noastra. Atacul nu este izolat, ci face parte dintr-un plan concertat la nivelul UE, care urmarește interzicerea hidrocentralelor noi in Europa Centrala și de Est, pe motiv […] The post Hidroenergia, interzisa țarilor din Europa de Est. ONG-urile ataca proiectele naționale first appeared on Ziarul National .