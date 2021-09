Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de parlamentari europeni a cerut Comisiei Europene sa investigheze rolul Gazprom in cresterea preturilor gazelor naturale din Europa, apreciind ca suspecteaza compania rusa de manipularea pietei, transmite Reuters.

- Firea transmite ca aceste compensații ”sunt praf in ochii romanilor” și ca, in lipsa restricțiilor privind majorarea prețurilor, profiturile furnizorilor vor crește in continuare. ”Soluția adecvata este cea propusa de PSD privind plafonare temporara a prețurilor simultan cu acordarea de compensații…

- Senatorul PSD Gabriela Firea anunța ca parlamentarii social-democrați lucreaza la un proiect de lege privind plafonarea prețurilor la energie. Acesta va fi anunțat in curand și este necesar deoarece compensațiile propuse de Guvern sunt insuficiente, precizeaza Firea. Senatorul Gabriela Firea i-a contrazis…

- Parlamentarii social-democrati au decis, luni, sa solicite infiintarea unei comisii de ancheta la nivelul Legislativului pentru audierea ministrului Energiei si a altor reprezentanti ai autoritatilor din domeniu, a anuntat prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu. „Cresterea exploziva a preturilor…

- Premierul Florin Cițu anunța ca va relua saptamana viitoare discuțiile despre creșterea prețurilor la energie și gaze: „Voi identifica rapid cele mai bune soluții pentru a trece cu bine peste iarna care urmeaza”. „Voi identifica rapid cele mai bune soluții pentru a trece cu bine peste iarna…

- Blocul National Sindical (BNS) solicita Guvernului convocarea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS) pentru a pregati masuri care sa diminueze efectul cresterii preturilor la energie asupra consumatorilor. "Cel mai probabil situatia din piata energiei este in continua evolutie,…

- Capacitatea de productie a energiei hidroelectrice este vitala pentru o integrare mai rapida a energiei eoliene si fotovoltaice, dar cu toate acestea ritmul sau de crestere ar urma sa incetineasca cu 23% in acest deceniu, fara o modificare a politicilor si o accelerare a investitiilor, a anuntat…