- Hidroelectrica va furniza, timp de un an, electricitate pentru RATB si Metrorex, dupa ce a castigat o licitatie pe platforma SEAP, unde criteriul de atribuire a fost pretul cel mai scazut, se arata intr-un comunicat al companiei.

- Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din țara, a raportat anul trecut o cifra de afaceri mai mare cu 28,5%, de la 2,28 miliarde lei in 2016, la 2,93 miliarde lei. Veniturile au crescut cu 18,7%, de la 3,68 miliarde lei in 2016, la 4,37 miliarde lei…

- ♦ In ultimul deceniu, s-au pus in functiune centrale hidroelectrice si microhidrocentrale cu o putere instalata de numai 384 MW, in aceeasi perioada fiind ridicate de aproape 8 ori mai multe turbine eoliene ♦ In 2016, Hidroelectrica a avut un grad de realizare a investitiilor de 28,3%, in timp ce anul…

- ♦ Hidroelectrica a devenit dupa primele trei luni ale anului cea mai profitabila companie din Romania, cel putin dupa rezultatele anuntate pana acum, cu o marja neta a profitului de 50%. Cu datorii de doar 30 mil. lei si un cash in conturi de 2,35 mld. lei, Hidroelectrica este o veritabila masina…

- Fondul Proprietatea (FP), emitent cu expunere pe companii de importanta strategica pentru economia romaneasca, precum Hidroelectrica, Petrom, Nuclearelectrica, a vandut in primele trei luni o parte din detinerea pe care o avea la Nuclearelectrica, potrivit raportului aferent T1/2018. La finele anului…

- Durata contractului scos la licitație de Metrorex este de 12 luni de la data atribuirii. In prezent, furnizorul de energie electrica al Metrorex este Hidroelectrica, care a caștigat in prima parte a anului 2017 o licitație organizata in acest sens. Contractul a fost atribuit pentru 49,8 milioane de…

- Energia pe carbune a acoperit marti doar 10% din piata, iar din aceasta doar o parte a fost asigurata de Complexul Energetic Oltenia. Consumul de energie este redus in aceste zile, iar Hidroelectrica poate acoperi aproape jumatate din necesar....

- Peste 40% din productia de energie a Romaniei din acest moment este asigurata de Hidroelectrica, cel mai important producator de energie din sistemul energetic local in functie de capacitatea instalata. Carbunii asigura aproape 22% din productia de energie, centralele pe gaze si centrala…