- Hidroelectrica a luat act in data de 6 martie 2023 de decizia Curții de Apel București de respingere a apelului societații cu privire la soluția pronunțata de Tribunalul București in luna aprilie a anului 2022 referitoare la anularea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea a cinci posturi…

- FP detine 19,94% din actiunile Hidroelectrica. Anul trecut, compania a vandut 14,33% TWh energie electrica, cu 16% mai putin fata de 2021. Productia de energie a sazut la 13,25 TWh, de la 16,51 TWh. In anul 2022 la nivel individual Hidroelectrica SA a inregistrat un impozit pe venitul suplimentar de…

- ETF Energie Patria – Tradeville (PTENGETF) este primul ETF sectorial si al doilea ETF disponibil pe piata de capital locala. ETF Energie Patria – Tradeville a fost lansat de SAI Patria Asset Management la inceputul anului 2023 si urmareste indicele BET-NG din sectorul de energie si utilitati aferente…

- Operatorul național de transport gaze naturale – Transgaz – implinește azi 15 ani de cand este listat la Bursa de Valori București. Oferta Publica Inițiala (IPO) derulata in 2008 a fost o premiera romaneasca sub trei aspecte: cea mai mare valoare a unei oferte pusa in vanzare, cea mai mare cerere de…

- Niculae Badalau, 62 de ani, ramane in arest preventiv pentru 30 de zile, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) i-a respins joi, 8 decembrie, contestatia la decizia primei instante. Decizia este definitiva ICCJ a decis ca Badalau, aflat in arest preventiv pentru dare de mita si trafic de…