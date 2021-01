Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii de energie care suna la call-center-ul Hidroelectrica pentru a incheia un contract de furnizare a energiei afla de la operatori ca au de asteptat doua luni pentru a se muta de la actualul furnizor, desi legea spune ca schimbarea furnizorului se face in maximum 21 de zile. …

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) va da in folosinta, de joi, un call-center pentru a veni in ajutorul consumatorilor interesati de liberalizarea pietei de electricitate. Numarul de telefon este 0374554265 si poate fi apelat incepand cu data de 07.01.2021, de luni pana duminica,…

- Hidroelectrica va scadea, de la 1 ianuarie, pretul energiei electrice si pentru clienti casnici deja existenti in portofoliul companiei, dupa ce, saptamana trecuta, anuntase aceeasi reducere pentru clientii noi, potrivit unui comunicat al producatorului de energie, remis, joi, AGERPRES. Potrivit comunicatului,…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator roman de energie electrica, scade cu un ban pretul electricitații pentru consumatorii casnici, de la 1 ianuarie Hidroelectrica vine cu o oferta noua pentru consumatorii casnici si scade pretul energiei active cu un ban, de la 0,255 lei pe kWh la 0,245 lei pe kWh…

- Dialogul dintre furnizorul de energie electrica și gaze naturale CEZ Vanzare și clienții sai se va derula in continuare in mediul online. Decizia de a redeschide Centrele de Relații cu Clienții va fi reanalizata la inceputul anului viitor, in funcție de evoluția contextului epidemiologic Activitatea…

- Consumatorii casnici care folosesc gazele naturale pentru incalzire ar putea plati facturi mai mici cu sume cuprinse intre 60 si 150 lei/luna de iarna in situatia in care schimba contractul sau furnizorul, estimeaza Consiliul Concurentei in urma finalizarii primei etape a analizei derulate in contextul…

- Consumatorii casnici care folosesc gazele naturale pentru încalzire ar putea plati facturi mai mici cu sume cuprinse între 60 și 150 lei/luna de iarna în situația în care schimba contractul sau furnizorul, estimeaza Consiliul Concurenței în urma finalizarii primei etape…

- evoMAG crește stocurile cu 50% și reorganizeaza activitatea de recepție a marfii și de procesare a comenzilor, ca parte a strategiei de anul acesta de pregatire pentru cel mai important eveniment de shopping al anului, Black Friday. Spre deosebire de anii trecuți, evoluția pandemiei de COVID-19 schimba…