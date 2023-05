Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 105,20 miliarde lei, la finalul lunii aprilie, in crestere cu 18,9- fata de nivelul inregistrat la aceeasi data din 2022, potrivit statisticii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). "Investitiile fondurilor de pensii administrate…

- Antibiotice Iași - profit record!Compania care se distanțeaza detașat in topul caștigurilor obținute in primele trei luni ale anului este Antibiotice Iași. Profitul net al producatorul de medicamente a fost de 22.203.410 lei, in primul trimestru, de 2,5 ori mai mare fața de perioada similara din 2022. …

- Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor OMV Petrom a decis ca 23% din profitul record obținut in 2022 sa fie distribuit ca dividende. Acești bani vor ajunge la trei state (Romania, Austria, Emiratele Arabe Unite), la fondurile de pensii Pilonul II, și la diverse persoane fizice și juridice. Compania…

- Fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) au efectuat, anul trecut, peste 23.000 de plați catre participanți la sistem și beneficiari, releva datele cuprinse in Raportul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) asupra evoluției sistemului de pensii private in 2022. Numarul plaților a…

- Sunt anunțate schimbari majore pentru participanții din fondurile de pensii private. Dispare comisionul pe contribuții, in timp ce Autoritatea de Supraveghere Financiara promite un control mai strict asupra administratorilor de pensii private. Schimbari pentru participanții la fondurile de pensii private.…

- Romania Muzical si Rotary Club Pipera anunta lansarea inscrierilor pentru a patra editie a bursei „Mostenitorii Romaniei muzicale”. Bursa „Mostenitorii Romaniei muzicale”, menita sa sprijine valorile artei interpretative romanesti in domeniul muzicii clasice, se adreseaza tinerilor muzicieni…

- Fondurile de pensii private ar putea sa aloce 3 milioane de euro pentru proiecte mari de infrastructura, de investitii pentru Romania, in conditiile in care 15% din portofoliu poate sa fie alocat inspre proiecte de parteneriat public-privat, conform reglementarii fondurilor de pensii, a afirmat ieri…

- ”Hidroelectrica a luat act in data de 6 martie 2023 de decizia Curtii de Apel Bucuresti de respingere a apelului societatii cu privire la solutia pronuntata de Tribunalul Bucuresti in luna aprilie a anului 2022 referitoare la anularea procedurii de recrutare si selectie pentru ocuparea a cinci posturi…