Hidroelectrica, randament al acțiunilor de 37 la sută, pe bursă, în ultimul an Acțiunile Hidroelectrica au avut un randament de 37 la suta, in ultimul an, la Bursa de Valori București (BVB), versus restul celorlalte companii listate. Marile companii listate au livrat, din iulie 2023 pana in prezent, randamente de la 23 la suta, MedLife, la 50 la suta in cazul Romgaz, 63 la suta, la Petrom, 82 […] The post Hidroelectrica, randament al acțiunilor de 37 la suta, pe bursa, in ultimul an appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacțiile de la Bursa de Valori București (BVB) au fost deschise, vineri, de oficiali ai companiei Hidroelectrica, pentru a marca implinirea unui an, de la listarea la BVB a acțiunilor operatorului din sectorul energetic. Indicele BET-NG, al companiilor din energie și utilitați, a fost oprit de…

- Creșterea economiei sub guvernarea PSD se reflecta și in rezultatele pozitive ale marilor agenți economici listați la Bursa de Valori București. Doar companii precum Hidroelectrica, Petrom, Banca Transilvania, Nuclearelectrica vor plati in luna iunie dividende in valoare de aproximativ 12 miliarde de…

- Indicele principal BET al Bursei de Valori Bucuresti, care reflecta evolutia celor mai tranzactionate 20 de actiuni, precum Hidroelectrica, Petrom, Banca Transilvania, Romgaz, s-a apreciat cu 2,7 la suta, in luna mai din 2024, acesta fiind cel mai bun ritm de crestere pentru aceasta luna, inregistrat…

- Subscrierile in oferta de acțiuni la Bursa de Valori București, lansata de operatorul din sectorul hidrocarburilor, JT Grup Oil, au avut o dinamica accelerata, saptamana trecuta, la BVB, depașind 15 milioane lei, arata datele din tranzacții. Oferta a fost demarata, marti, 28 mai, iar pana vineri, la…

- Operatorul din industria petrolului și carburaților, OMV Petrom, avea tezaurizat, in cash, la bancile comerciale, 15,2 miliarde lei, la sfarșitul lunii martie, arata datele comunicate la Bursa de Valori București. Sumele din conturile OMV Petrom (simbol bursier SNP), crescusera cu doua miliarde lei,…

- Bursa de Valori București (BVB) a inchis tranzacțiile de vineri, cu un nivel record, de 17.362 puncte, al valorii indicelui BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 20 de actiuni, precum Hidroelectrica, Banca Transilvania, OMV Petrom, Romgaz, in creștere cu 1 la suta. Evolutia BET a fost sustinuta…

- La inchiderea tranzacțiilor de la Bursa de Valori București, vineri, in ultima zi de tranzacții a saptamanii 6 – 10 aprilie, toți indicii au fost in creștere, dupa evoluții oscilante pe parcursul zilei. Indicele BET, care arata evoluția celor mai lichide 20 de companii, a inchis, in creștere cu 0,27…

- Raiffeisen Bank a inregistrat un profit net de aproape 390 milioane lei in primul trimestru al anului 2024, conform raportarii facute joi la Bursa de Valori București. Acest rezultat vine in contextul majorarii cheltuielilor operaționale, creșterii costurilor cu personalul și a investițiilor din domeniul…