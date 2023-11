Stiri pe aceeasi tema

- Grupul bancar BRD a inregistrat un profit net de 1,227 miliarde lei la finalul primelor noua luni ale anului, mai mare cu 20,8% fata de anul precedent. Banca BRD-Groupe Societe Generale a realizat un profit net de 1,191 miliarde lei, in urcare de la 997,7 milioane lei in primele noua luni ale lui 2022,…

- Alpha Bank, prezenta in top 10 al celor mai mari banci dupa active pe piata romaneasca, a obtinut in primele noua luni din 2023 un profit net de 34 mil.euro, in timp ce activele totale ale bancii au ajuns la finalul lunii septembrie la 4,48 miliarde euro, inregistrand o crestere anuala de 10%.In…

- Grupul BRD a inregistrat un profit net de 1,227 miliarde de lei in primele noua luni ale acestui an, in crestere cu 20,8% fata aceeasi perioada din 2022, iar rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a crescut la 20,9%, in comparatie cu 16,7% in acelasi interval al anului trecut, a anuntat vineri banca,…

- Obligata sa plateasca taxa de solidaritate, OMV Petrom raporteaza un profit net in scadere cu 72%Grupul OMV Petrom a obtinut in primele noua luni ale acestui an un profit net de 2,548 miliarde de lei, in scadere cu 72% fata de perioada similara a anului trecut, cand a raportat 9,156 miliarde de lei,…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 56,46 miliarde lei, respectiv 3,55% din PIB fata de deficitul de 41,70 miliarde lei, respectiv 2,96% din PIB aferent primelor noua luni ale anului 2022. Veniturile totale au insumat 368,03 miliarde…

- Cele peste 200 de companii controlate de Guvern, cele mai mari companii din portofoliul statului, au avut in prima jumatate a anului un rezultat brut de 10,68 miliarde de lei, in scadere usoara comparativ cu rezultatul record de 11,3 miliarde de lei inregistrat in primele sase luni ale anului trecut.…

- Creștere importanta a cifrei de afaceri a celor mai mari 10 companii din Bistrița-Nasaud, anul trecut. In 2022, cele mai mari 10 companii din județ au avut afaceri de peste doua miliarde de lei. Potrivit profit.ro, cifra de afaceri totala a celor mai mari 10 companii din Bistrița-Nasaud a crescut cu…

- Compania de stat Hidroelectrica (H2O), cel mai mare producator de energie electrica din Romania, listata luna trecuta la BVB, a raportat un profit net in creștere cu 46% fața de perioada similara din 2022.