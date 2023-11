Stiri pe aceeasi tema

- PCC, cel mai mare producator si furnizor de energie electrica din Grecia, a anuntat in octombrie ca finalizeaza achizitia operatiunilor Enel din Romania, aceasta fiind prima extindere majora pe piata externa. Ca urmare a finalizarii achizitiei operatiunilor Enel din Romania, Grupul PPC ajunge la aproape…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in octombrie 2023 cu +8.08% fata de octombrie 2022, atingand un volum de 11.393 unitati. Pe primele zece luni din 2023, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 121.404 unitati, in crestere cu 14.7% fata de perioada similara din…

- A scazut numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale, in primele 9 luni ale anului. Situația pe regiuni Numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale eliberate in Romania a scazut, in primele noua luni, cu 23,5% fata de perioada similara a anului trecut. Astfel,…

- Obligata sa plateasca taxa de solidaritate, OMV Petrom raporteaza un profit net in scadere cu 72%Grupul OMV Petrom a obtinut in primele noua luni ale acestui an un profit net de 2,548 miliarde de lei, in scadere cu 72% fata de perioada similara a anului trecut, cand a raportat 9,156 miliarde de lei,…

- Romania a avut in primele opt luni din 2023 un deficit de cont curent de 13,7 miliarde euro, comparativ cu 18,5 miliarde euro in perioada similara din 2022, arata datele BNR publicate vineri.Romania a avut in perioada ianuarie-august un deficit de cont curent de 13,7 miliarde euro, comparativ cu…

- Numarul faptelor penale in domeniul violenței domestice a crescut in primele 8 luni din acest an cu 3,6%, fața de primele 8 luni ale anului trecut, de la 36.921, la 38.243 de fapte, a transmis duminica, 1 octombrie, Poliția Romana.Pana in luna august, polițiștii au emis 8.629 de ordine de protecție…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au crescut cu 16,7% in iulie, comparativ cu perioada similara din 2022, a 12-a luna de crestere consecutiva, in urma imbunatatirii cererii pentru vehicule electrice, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor…

