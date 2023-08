Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Ariston a inregistrat in 2022 un profit net de 102 milioane de euro, cu aproape 54% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform unui comunicat al companiei, potrivit Agerpres.In primul semestru din 2022, Grupul Ariston inregistrase un profit net de 66,3 milioane de euro.Venitul…

- O intreaga „pleiada” de companii straine (nu toate!) care, deși au cifre de afaceri enorme, declara (cu puține excepții) profit zero in Romania. E o... The post O lista cu mari companii straine și romanești, cu cifre de afaceri de miliarde, dar profit zero, plus mari pierderi, circula pe internet appeared…

- „Intamplator am vorbit chiar astazi cu ministrul Investitiilor si proiectelor Europene Adrian Caciu si prima plata din a doua transa din PNRR va veni in prima jumatate a lunii septembrie si se ridica la aproximativ 2,7 miliarde euro. E ceea ce stiu in clipa aceasta”, a explicat Mihai Constantin, intrebat…

- ”BCR a inregistrat un profit net de 1,11 miliarde de lei (225,1 milioane de euro) in S1 2023, in crestere cu 6,6% fata de 1,042 miliarde de lei (210,7 milioane de euro) in S1 2022, datorita unei performante operationale imbunatatite, sustinuta de un volum mai mare de afaceri cu clientii. Rezultatul…

- Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) ne-a informat ca in luna iunie a acestui an inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu 17,8% fața de iunie 2022, atingandu-se un nivel de 1.045.072 unitați.

- Fondul Proprietatea a inregistrat venituri brute de 8,064 miliarde de lei din acțiunile Hidroelectrica, dupa derularea ofertei publice initiale (IPO) aferenta actiunilor Hidroelectrica. Intr-un raport curent al FP, publicat luni dupa-amiaza pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, se specifica faptul…

- Compania a transmis un punct de vedere fata de propunerile recente anuntate de autoritati de crestere a accizei la produsele din tutun si nicotina in 2023, in afara calendarului de crestere aprobat in 2022. „Suntem profund ingrijorati de intentia Ministerului de Finante de a-i face pe romani sa plateasca…

- Compania belgiana Avesta Battery and Energy Engineering (ABEE) va construi la Galați cea mai mare fabrica de baterii pentru mașinile electrice din Romania, o investiție de 1,4 miliarde de euro, care va genera in final 8.000 de locuri de munca.