Hidroelectrica, profit net de peste un miliard de euro la nouă luni Compania de stat Hidroelectrica și-a anunțat datele financiare la noua luni. Grupul Hidroelectrica inregistreaza rezultate operaționale și financiare in creștere pentru primele 9 luni ale anului 2023, fața de aceeași perioada a anului 2022, cu imbunatațirea marjei operaționale și a marjei nete a Grupului cu 5%, respectiv 8%, datorate in principal hidraulicitații ridicate, peste medie, și executarii strategiei de creștere a portofoliului de furnizare, se arata intr-un comunicat al Grupului la Bursa de Valori București. Profitul net al Hidroelectrica a crescut la noua luni cu 42%, de la 3.648 milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Norofert, principalul producator de inputuri organice pentru agricultura din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti pe piata AeRO (simbol BVB: NRF), anunta rezultatele financiare aferente primelor 9 luni din 2023. Compania a inregistrat, la nivel consolidat, conform RAS, o cifra de afaceri de…

- București, 6 noiembrie 2023 – Norofert, principalul producator de inputuri organice pentru agricultura din Romania, listat la Bursa de Valori București pe piața AeRO (simbol BVB: NRF ), anunța rezultatele financiare aferente primelor 9 luni din 2023. Compania a inregistrat, la nivel consolidat, conform…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 5,91 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,18%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 94,58 milioane de lei (-30%), in comparatie cu saptamana anterioara.Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 4,96 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,8%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 26,14%, in comparatie cu saptamana anterioara.Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…

- Grupul Bittnet, grup de companii listat pe piata principala a BVB, a raportat in primul semestru venituri consolidate de 146 milioane lei, cu 110% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent. Pierderea bruta a fost de 5,4 milioane lei, fata de o pierdere de 1,4 milioane lei in prima parte a…

- ”In primele 6 luni ale anului curent, Grupul nostru a inregistrat venituri consolidate de 146 milioane lei, in crestere cu 110% fata de perioada similara a anului anterior. Marja bruta a crescut cu 32%, pana la valoarea de 23,5 milioane lei (fata de 17,9 milioane lei anul trecut). Cheltuielile indirecte…

- ”Sipex, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale si finisaje pentru constructii din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti in piata AeRO (simbol bursier SPX), cu activitate de 26 de ani pe acest segment, anunta rezultatele financiare aferente primului semestru din 2023. Compania a…

- Ploiești, 16 august 2023: SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale și finisaje pentru construcții din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol bursier SPX ), cu activitate de 26 de ani pe acest segment, anunța rezultatele financiare aferente primului semestru…